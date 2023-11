Belgische wielerlegende geëvenaard in Gent: "Hele eer om in dezelfde zin genoemd te worden"

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys hebben voor de tweede keer op rij de Zesdaagse van Gent gewonnen. Het werd nog even spannend op de slotdag, maar ze haalden de overwinning toch binnen.

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys begonnen met een bonusronde voorsprong aan de afsluitende ploegkoers, maar vier teams bestookten hen al meteen. Onder meer wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip.

Maar Fabio Van den Bossche en Jules Hesters probeerden net als zaterdag te profiteren van de concurrentie tussen de twee duo's. De Nederlanders leken te kraken, waardoor Ghys en De Vylder enkel met hun Gentse collega's leken te moeten afrekenen. En met succes.

Maar Van Schip en Havik stonden toch nog eens op en legden Ghys en De Vylder het vuur aan de schenen. Van Schip (zwaar gevallen op dag één) kraakte op het einde en Ghys en De Vylder konden nog eens een bonusronde pakken en hun eindzege veilig stellen.

Patrick Sercu

Voor het duo de tweede zege op rij samen, voor Ghys zelfs de vierde zege op rij. Daarmee evenaart hij het record van Patrick Sercu, die elf keer won in Gent. "Het is een hele eer om in dezelfde zin met Patrick Sercu genoemd te worden", zei Ghys bij Sporza. "Ik ben trots dat ik naast hem mag staan."

Ghys verklaarde ook hun succesrecept. "We leunen heel hard tegen elkaar aan. Hij heeft topsnelheid en ik probeer hem goed te sturen." Dat zorgde dus voor hun tweede eindzege samen in Gent.