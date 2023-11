Ex-wereldkampioen kritisch voor uitleg Lars van der Haar: "Steekje laten vallen"

Lars van der Haar moest zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt in de Wereldbeker van Troyes. Richard Groenendaal was wel kritisch voor de Nederlandse kampioen.

"Ik had goede benen, maar werd verslagen vandaag. Ik wilde echt graag winnen vandaag. Ik heb alles geprobeerd. Ik had wat moeite toen ik zo vroeg alleen voorop kwam, ik had moeite om het juiste tempo te vinden." Doordat Van der Haar al snel alleen zat, kon hij niet zien wat de beste lijnen waren op het parcours. "Je deed gewoon wat je dacht dat het beste was." Eli Iserbyt reed wel betere lijnen en kwam terug op Van der Haar. En meteen daarna reed Iserbyt ook weg bij Van der Haar. Andere lijnen "Ik moest mijn tactiek aanpassen en ook die lijnen pakken. Dat geef me wat nadeel", zei Van der Haar. Maar dat aanpassen naar die andere lijnen was moeilijk voor Van der Haar. "Ik kon niet meer versnellen en hij won." Ex-wereldkampioen Richard Groenendaal begreep de uitleg over die andere lijnen niet echt. "Het is toch jammer. Er zijn hier twee coaches mee die hem daar toch op kunnen wijzen. Daar laten ze toch een steekje vallen", zei Groenendaal bij Play Sports.