IJzersterke Eli Iserbyt pakt uit in de Wereldbeker in Troyes en deelt stevige tik uit aan Van der Haar

Eli Iserbyt heeft de hegemonie van Baloise Trek Lions in de Wereldbeker doorbroken. In Troyes kwam hij terug uit de achtergrond en ging op en over Lars van der Haar.

Heel wat renners, onder meer Van der Haar en Nys, sloegen zaterdag Merksplas over om fris aan de start te staan in de Wereldbeker in Troyes. Dat vertaalde zich ook in de start, want Van der Haar ging van start als een kanonskogel.

De Nederlandse leider in de Wereldbeker ging er snel alleen vandoor, Gerben Kuypers leek als enige nog wat in het spoor te kunnen blijven. Eli Iserbyt kende pech en reed al in de eerste ronde lek, hij moest wisselen van fiets en achtervolgen.

Maar na de tweede van acht ronden zette Iserbyt de achtervolging helemaal in op Van der Haar. De kloof was zo'n 7 seconden en Iserbyt knabbelde aan zijn achterstand. Iets na halfweg wisselde Van der Haar dan van fiets, Iserbyt kon de kloof zo helemaal dichten.

Iserbyt gaat erop en erover

Maar tijd om te bekomen had Iserbyt niet nodig, want hij ging meteen op en over Van der Haar. De Nederlandse kampioen kon niet volgen en moest Iserbyt laten rijden. In de Franse herfstzon reed hij alsmaar verder weg, Van der Haar werd uiteindelijk tweede op tien seconden.

De verrassing van zaterdag, Joris Nieuwenhuis, reed alweer een sterke cross en eiste de derde podiumplaats op, al was het wel op anderhalve minuut. Kuypers werd vierde, Thibau Nys werd in de achtergrond zevende. Iserbyt neemt ook de leiderstrui over van Van der Haar.