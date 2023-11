Klaas Vantornout spreekt klare taal: "Toen was het not done, nu doet iedereen het"

Heel wat veldrijders maken keuzes tussen klassementen en kampioenschappen. Dat levert kritiek op van de UCI, maar nieuw is het niet.

Thibau Nys rijdt maar één cross per weekend, Van der Haar mikt op het eindklassement van de X2O Trofee, Iserbyt wil voor alle klassementen gaan, Nieuwenhuis slaat volgend weekend Kortrijk en Dublin over. En dan zijn er Van Aert en Van der Poel die een gebald programma rijden.

Vooral door de sterk uitgebreide Wereldbeker zijn renners gedwongen om keuzes te maken, wat de UCI niet zint. "Sinds Flanders Classics en de UCI voor de Wereldbeker samenspannen, boert de cross achteruit”, zegt ex-Belgisch kampioen Klaas Vantornout bij De Zondag.

Wereldbeker

Volgens Vantornout wil de UCI van de cross een wereldsport maken, maar is en blijft het een Vlaams onderonsje. Dat renners keuzes maken, is ook van alle tijden stelt Vantornout. Hij deed het tien jaar geleden ook al.

"Ik was vroeger degene die al eens een grote cross liet schieten. Toen was dat not done, nu doet iedereen het. Zelfs Lars van der Haar laat als leider de Wereldbeker schieten. Er zijn gewoon te veel manches."