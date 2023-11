Tom Meeusen wijst naar Van Aert en Van der Poel: "Dat is op dit moment hét probleem"

In tegenstelling tot vorige week in Dendermonde is iedereen er in Troyes wel gewoon bij. Tom Meeusen weet waar het probleem zit met de Wereldbeker.

Thibau Nys reed vorige week de Wereldbeker in Dendermonde niet, maar ging wel van start in de Superprestige van Niel. UCI-voorzitter Lappartient kon er niet mee lachen en dreigde renners uit te sluiten van de Wereldbeker en het WK. Tom Meeusen maakte zijn comeback in het veld, maar een selectie afdwingen voor de Wereldbeker lukte hem nog niet. Hij ziet vooral de verkoop van de rechten van de Wereldbeker aan Flanders Classics als grote oorzaak voor de huidige situatie. "Dit draait om geld", zegt hij bij De Zondag. Van Aert en Van der Poel Maar dat onder meer Van Aert als eerste cross voor de Exact Cross van Essen kiest en het eerste duel met Van der Poel in de Exact Cross van Mol zal plaatsvinden, helpt ook niet. "Voor hen maakt het allemaal niet uit", stelt Meeusen. Terwijl renners buiten de top tien, die gratis de crossen van Golazo rijden, de Wereldbeker wel interessant is door het prijzen geld. "De toppers hebben de luxe om hun wedstrijden uit te kiezen. Dat is op dit moment hét probleem", stelt Meeusen nog.