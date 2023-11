Geen Van Aert tegen Van der Poel meer? "Afscheid van het mooiste duel van de sport"

Wout van Aert denkt eraan om volgend jaar de Giro te rijden. De vraag is hoe en op welke manier hij dat zal aanvatten.

Dat Wout van Aert volgend jaar de Giro rijdt, lijkt nu al bijna zeker te zijn. Maar met welke doelen hij daar naartoe trekt is nog niet duidelijk. Jaagt Van Aert op ritten of gaat hij effectief voor een klassement in de Italiaanse grote ronde.

Om mee te doen aan voor klassement zou Van Aert zich wel wat moeten aanpassen. Gewicht verliezen om beter te kunnen klimmen lijkt dan het eerste waaraan wordt gedacht. Al is dat niet evident om dat nog na de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Mathieu van der Poel

Dat Van Aert zich eerst focust op de klassiekers en pas daarna aan de Giro denkt, vindt Thijs Zonneveld weinig waarschijnlijk. "Omdat Jumbo-Visma niet snel zegt: we zien wel waar het schip strandt", zegt hij bij In het Wiel.

"Het lijkt er ook sterk op dat Jumbo-Visma hem langere trainingsblokken gaat laten doen, evenals meer hoogtestages. En dan neemt hij toch een beetje afscheid van het mooiste duel van de sport", verwijst Zonneveld naar Mathieu van der Poel.