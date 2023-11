Lotte Kopecky countert de kritiek: "Bij de mannen is het niet anders"

Lotte Kopecky en SD Worx domineerden het wielerseizoen bij de vrouwen. Daar komt wel wat kritiek op, maar Kopecky countert dat.

Nog meer dan Jumbo-Visma bij de mannen, domineerde SD Worx bij de vrouwen dit seizoen. Met maar liefst 61 overwinningen telt het meer overwinning dan de nummers twee, drie en vier in de zegeranking samen.

Maar Lotte Kopecky kijkt toch was anders tegen die dominantie aan van SD Worx. "Bij de mannen is het niet anders. Daar heb je ook een heel dominante ploeg. Dat mensen binnen het vrouwenwielrennen het jammer vinden snap ik, maar anderzijds denk ik dat we altijd mooi koersverloop leveren", zegt ze bij Wieler Revue.

Vriendinnen

Maar ondanks dat SD Worx het vaak naar zich toetrekt, vindt Kopecky dat er toch altijd interessante wedstrijden waren waarvoor de ploeg moest vechten. Maar toch nuanceert Kopecky de dominantie van de ploeg ook.

"Het is niet dat we zomaar doen wat we zouden willen. Ik denk dat het ook helpt dat we écht een ploeg zijn samen. Het feit dat we zo goed overeenkomen en dat we zo goed op elkaar zijn afgestemd zorgen ervoor dat we presteren. Ja, ik beschouw de dames in de ploeg zeker als vriendinnen."