Niels Albert stelt probleem aan de kaak in de Wereldbeker: "Klopt niet, hé"

De Wereldbeker blijft voor discussie zorgen in het veldrijden. Niels Albert heeft alvast een aantal suggesties om die aantrekkelijker te maken.

Het veldrijden blijft minder of meer hetzelfde, alleen veranderen de hoofdrolspelers. Niels Albert en Sven Nys moesten het op het WK opnemen tegen Zdenek Stybar en Lars Boom die net als Van der Poel en Van Aert slechts enkele crossen reden.

Dat Stybar en Boom geen volledig programma reden, was voor de UCI toen geen probleem, maar dat zou het nu plots wel zijn met de Wereldbeker. Ook al vindt Albert dat de UCI goed werk levert en veel investeert in de discipline.

Prijzengeld Wereldbeker

Maar dat er nu plots veertien manches zijn in de Wereldbeker, in tegenstelling tot acht of negen een paar jaar geleden, blijft ook Albert dwars zitten. Want het prijzengeld bedraagt nog altijd 39.500 euro en werd de voorbije jaren ook niet geïndexeerd. Ook van onkostenvergoedingen is geen sprake.

"De eerste vijf, zes in de uitslag verdienen er hun boterham mee, maar als je tiende finisht kan je daar ‘s anderendaags bij wijze van spreken geen brood mee kopen. Klopt niet, hé. Daar mag minstens 10.000 euro bijkomen", stelt Albert bij HLN.