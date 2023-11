Ouderdomsdeken Thomas De Gendt (37) benoemt hét grote verschil met zijn jongere ploegmaats

Thomas De Gendt (37) begint in 2024 normaal gezien aan zijn laatste jaar als profwielrenner. De generatiekloof in de ploeg begint hij vooral te voelen.

Met Arnaud De Lie als uitgesproken kopman is Lotto Dstny de laatste jaren steeds meer gaan verjongen. Dit seizoen reden er nog zeven dertigers bij de ploeg, in 2024 zijn dat er vijf. En daar is Thomas De Gendt met zijn 37 jaar de oudste van.

Die titel van ouderdomsdeken kreeg De Gendt dit jaar met afscheid van Philippe Gilbert (41). De Gendt voelt dan ook duidelijk dat er een generatiekloof is met zijn jongere ploegmaten. "Die jonge mannen reden in de jeugd al bij elkaar. Dus is het logisch dat het eerder een kliekje is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Andere levensfase

De renners worden ook op steeds jongere leeftijd prof. De jongste van de ploeg, Alec Segaert (20), zou bij wijze van spreken de zoon van De Gendt kunnen zijn. Maar in de koers of op stage valt het leeftijdsverschil wel mee, vindt De Gendt.

"Maar het is niet zo dat daar vriendschappen uit voortvloeien. Ze denken anders." De jonge renners zitten ook in een andere fase van hun leven. Terwijl De Gendt al een vrouw, zoon van negen en dochter van acht heeft, wonen sommige jonge renners nog bij hun ouders of hebben ze nog geen partner.