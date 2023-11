Ploegleider steunt Patrick Lefevere in controversiële beslissing: "Hebben het altijd zo gedaan"

Soudal Quick-Step wil enfant terrible Gianni Moscon volgend jaar een kans geven. Ploegleider en landgenoot Davide Bramati heeft al een plan om dat aan te pakken.

Gianni Moscon (29) was einde contract bij Astana en kreeg van Patrick Lefevere een contract van één jaar bij Soudal Quick-Step. De Italiaan heeft wel zijn imago niet mee, hij werd al verschillende keren geschorst na incidenten met andere renners.

Ploegleider Davide Bramati is alleszins voorstander van de komst van Moscon. "Ik ben blij dat hij er is, want al vanaf dat hij heel jong was heb ik gezegd dat hij een grote toekomst heeft", zegt hij bij Bici. Welk programma Moscon zal rijden, wordt tijdens de trainingskampen duidelijk.

Enfant terrible

Dat Moscon zijn reputatie tegen heeft, was voor Patrick Lefevere al geen probleem. "Een renner mag ook ballen aan zijn lijf hebben. Je moet van mij niet met alles akkoord gaan", zei Lefevere over Moscon bij HLN.

Ook Bramati neemt de reputatie van Moson niet mee. "Ik denk dat het in de basis draait om vertrouwen en motivatie bij renners los te krijgen. Daar heb ik me altijd voor ingezet", aldus de Italiaanse ploegleider.

"Als het niet goed gaat met renners, moeten we praten en als ploeg achter ze staan. Als de renner de motivatie heeft én het team staat achter hem, dan kan dat belangrijk zijn voor de prestaties. We hebben dat altijd zo gedaan, en we gaven een signaal aan renners, ook als het minder goed gaat."