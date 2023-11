Sven Nys zet UCI op zijn plaats met verwijzing naar Parijs-Roubaix en Van Aert

De uitspraken van UCI-voorzitter Lappartient zinderen nog altijd na in het veldrijden. Maar Sven Nys is er zeker van dat iedereen op zijn beide oren mag slapen.

Toch zeker wat dit seizoen betreft. Nys gaat zich dan ook niets aantrekken van het dreigement van UCI-voorzitter David Lappartient om renners mogelijk uit te sluiten voor manches van de Wereldbeker en het WK.

"Ik ga er echt niet van uit dat er reglementen veranderd worden in het midden van dit seizoen", zei hij aan In de Leiderstrui. "Het lijkt me dat renners gewoon de keuze mogen blijven maken waar ze wel en niet rijden. We willen allemaal dat de sport beter wordt, daar zijn we het over eens."

Parijs-Roubaix

De mogelijke verplichting van renners om de Wereldbeker te rijden slaat dan ook nergens op, vindt Nys. "Als je de Wereldbeker verplicht maakt, dan is dat hetzelfde als dat je de WorldTour verplicht maakt op de weg. Daar zie je ook dat renners Luik-Bastenaken-Luik niet rijden en Parijs-Roubaix wel." Dat deden bijvoorbeeld Van Aert en Van der Poel dit jaar.

In de cross horen nu eenmaal niet alle topcrossen tot de Wereldbeker, Nys denkt bijvoorbeeld aan de Koppenbergcross of Ruddervoorde. "Keuzes maken is onderdeel van de sport."