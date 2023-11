Thibau Nys neemt geen blad voor de mond: "Maken zich alleen maar belachelijk"

Thibau Nys werd door UCI-voorzitter David Lappartient geviseerd nadat hij de Wereldbeker in Dendermonde liet schieten. Maar Nys is duidelijk niet onder de indruk.

Thibau Nys werd zondag in het Franse Troyes zevende in de vierde manche van de Wereldbeker. Maar het was ook de eerste wedstrijd van Nys sinds hij door UCI-voorzitter David Lappartient op de korrel werd genomen.

Maar Thibau Nys is duidelijk niet onder de indruk. "Eigenlijk vind ik het zelfs goed dat ze bij de UCI zo’n uitspraak hebben gedaan, want door dat te doen maken ze zich alleen maar meer belachelijk... Ik heb iedereen aan mijn kant, is mijn gevoel", zei Nys bij HLN.

Onder meer Iserbyt en Van der Haar namen het voor Nys op en willen terug naar zo'n acht tot negen manches in de Wereldbeker. Zo krijgen de renners weer iets meer rust en krijgen de andere klassementen ook ademruimte.

Eigen programma kiezen

Maar voor Nys gaat het allemaal niets veranderen aan zijn programma voor dit seizoen. In de kerstperiode gaat hij zelfs nog een cross schrappen. "Het gaat niet om de verplaatsing of de organisatoren, ik wil gewoon mijn eigen programma uitstippelen en vind dat iedereen daar recht op heeft."