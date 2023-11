Wout van Aert met de voeten op de grond gezet: "Dat kan gewoon niet"

Wout van Aert rijdt in 2024 wellicht de Giro, met ambities voor het klassement. Maar is dat wel zo'n goed idee?

Wout van Aert kondigde zijn beperkte crossprogramma aan en verklapte tegen een Colombiaanse journalist dat hij in 2024 op de Giro mikt. Ook Jonas Vingegaard zei in een interview dat Van Aert wellicht de Giro rijdt in plaats van de Tour.

Een klassement zou het doel zijn, maar wat dan met de klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Thijs Zonneveld vreest dat Van Aert wellicht te vroeg de transitie wil maken naar een klassementsrenner.

Giro ten koste van klassiekers?

"Ik dacht altijd dat die optie er pas was als hij de Ronde, Roubaix en/of het WK had afgevinkt. Die vinkjes staan er niet", zegt hij bij In het Wiel. "Maar je kunt gewoon niet en kilo’s verliezen én nog zo explosief zijn dat je Van der Poel eraf rijdt in de Ronde."

Als Van Aert voor een klassement wil gaan in de Giro, dan moet hij nog wat kilo's kwijt. Maar bij Van Aert zijn dat wellicht alleen maar spieren. "Dan ontwikkel je ook minder vermogen. Dat gaat ten koste van zijn tijdrit, sprint en explosiviteit op Vlaamse heuveltjes. Daarmee ga je van het pad af dat hij afgelopen jaren heeft ingezet."