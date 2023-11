📷 Greg Van Avermaet kreeg slecht nieuws te horen tijdens avontuur in Peru

Gerg Van Avermaet geniet momenteel van zijn wielerpensioen. Net als Wout van Aert trok hij naar Zuid-Amerika.

Terwijl Wout van Aert vorige week in Colombia was voor de 'El Giro de Rigo' van Rigoberto Uran, trok Greg Van Avermaet naar Peru om er een week te bikepacken door het Andesgebergte.

"Het was een geweldige week in Peru. We hadden een aantal prachtige momenten en een waanzinnig landschap tijdens de reis", schrijft Van Avermaet op zijn sociale media.

"Connor Dune (GCN, nvdr.) en ik hebben moeilijke momenten meegemaakt, want soms waren onze ogen groter dan de buik. Maar we gingen altijd door."

GCN+

De avonturen van Van Avermaet in Peru zouden normaal gezien op GCN+ te zien zijn, maar op 15 november werd aangekondigd dat de populaire streamingdienst op 19 december zal verdwijnen.

"Bedankt aan de groep om gemotiveerd te blijven na het nieuws dat GCN+ zal stoppen. Hopelijk zal het resultaat nog ergens te zien zijn en kunnen jullie genieten van onze reis in de Andes."