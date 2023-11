OFFICIEEL Thibau Nys neemt drastisch besluit: "Wil mezelf naar een hoger niveau tillen"

Thibau Nys heeft een nieuw contract afgesloten bij Lidl-Trek. Hij verlengde zijn overeenkomst tot eind 2026.

De huidige overeenkomst van Thibau Nys liep nog tot eind 2024. Daar komt nu nog eens twee jaar extra bij, zo laat de ploeg weten op zijn officiële kanalen.

Thibau Nys is nog maar één jaar prof, maar de Amerikaanse ploeg is duidelijk in zijn nopjes over de prestaties van de zoon van Sven Nys.

Vooral ook het feit dat Nys bij zusterploeg Baloise Trek Lions zich naast de weg ook op het veldrijden kan toespitsen is een meerwaarde voor beide partijen.

"We zijn blij dat hij tot 2026 bij Lidl-Trek rijdt", zegt Luca Guercilena, General Manager bij de ploeg. "Zo kunnen we samenwerken zonder ons te hoeven haasten, zodat hij zijn allerbeste niveau kan bereiken."

Ook Nys kijkt uit naar de verdere samenwerking. "Ik denk dat ik in dit jaar het meest over mezelf heb geleerd en over koersen, trainen en herstellen. Koersen met een aantal echt grote namen heeft me geholpen om meer ervaring op te doen en dat is iets wat me de komende jaren ook zal helpen. Ik ga stap voor stap in mijn ontwikkeling en hopelijk kan ik in de toekomst meer wedstrijden winnen. Ik wil mijn niveau verbeteren, grotere wedstrijden rijden en consistenter worden in mijn resultaten. Het komt erop neer dat ik meer wedstrijden wil winnen."