Thomas De Gendt zit mogelijk met een dik probleem

Thomas De Gendt rijdt in 2024 zijn laatste jaar als profwielrenner. Wat daarna komt, is nog wat koffiedik kijken.

Thomas De Gendt begint in januari aan zijn laatste seizoen op professioneel vlak. De toekomst brengt voorlopig nog heel wat vraagtekens.

“Het kan even goed zijn dat ik op continentaal niveau nog voortdoe. Ik wil nog veel blijven fietsen. Samen met één van mijn beste maten, Willem Wauters, willen we offroad veel evenementen meepakken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daarvoor wil De Gendt de hele wereld rondreizen, maar alles voor het plezier, zeker in Azië. “Een veertigtal koersdagen per jaar. Er zijn daar genoeg continentale ploegen die al eens een Europese renner willen contracteren voor enkele rittenkoersen in dat werelddeel.”

Of er ook een tweede professioneel leven in de koers komt, is niet duidelijk. De Gendt hoopt op jobaanbiedingen, al ziet hij zelf ook een dik probleem opduiken.

“Ik heb alleen maar een bepaalde expertise in het wielrennen. Al kan het goed zijn dat over zes jaar alles wat ik weet en zeg over de koers niet meer relevant is. Koersen verandert fel. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat de grote mannen zich koest hielden tot de laatste twintig kilometer. Nu beginnen ze eraan op honderd kilometer van de finish. Om maar te zeggen”, besluit hij.