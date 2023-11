Mathieu van der Poel slikt tegenslag tegenover Van Aert en Evenepoel

De UCI bracht onlangs de nationale wielerbonden op de hoogte over de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Nederland mag bijvoorbeeld maar met drie renners aan de start komen.

De Olympische wegrit wordt opnieuw een erg speciale koers. Met maar een peloton van zo'n 90 renners wordt het een beperkte groep aan de start. Vijf landen mogen met vier renners aan de start komen, onder meer België, Frankrijk en Slovenië.

België mag dus met vier renners starten, wellicht zullen daar Evenepoel en Van Aert bij zijn. Want België mag ook twee renners afvaardigen in de tijdrit en die twee moeten ook de wegrit rijden in Parijs.

Maar een aantal toplanden krijgt maar drie startplekken, onder meer Nederland, Spanje en Italië. Voor Mathieu van der Poel, die van de Olympische wegrit een doel wil maken, is dat toch een serieus nadeel ten opzichte van de Belgen.

Drie kopmannen?

"Qua tactiek ben je dan redelijk snel uitgespeeld", stelt bondscoach Koos Moerenhout bij Wielerflits. "Misschien gaan we wel met drie kopmannen daar naartoe, dat is meer dan anders een optie."

Van der Poel wordt uiteraard de kopman met streepje voor op de rest, maar er zijn uiteraard geen twee van. Maar het zal een vreemde wedstrijd blijven.