Nieuwe coach Wout van Aert is zéér duidelijk over diens plannen voor 2024: "Wout snapt dat"

Kan een nieuwe mentor het niveau van Wout van Aert nog de hoogte injagen? Bij Jumbo-Visma willen ze wel wat maken van hun nieuwe aanpak met de Belgische topper.

Jarenlang werkte Van Aert intens samen met Marc Lamberts, zijn trainer en toeverlaat. Lamberts vertrok echter naar BORA-Hansgrohe, dus moest er wat veranderen. Mathieu Heijboer wordt zo de nieuwe coach van Wout van Aert.

Gaten in de voorbereiding vermijden

Die nieuwe coach heeft zich inmiddels uitgelaten over zijn 'nieuwe poulain'. En over diens vrij beperkte crosswinter: "Wout zou liever meer crossen deze winter, maar hij begrijpt het grotere plaatje. De hele winter staat namelijk in het teken van presteren in het voorjaar. Crossen vormt daar een bouwsteen in", klinkt het bij Sporza.

Volgens de coach had het WK vorig jaar een te grote impact op de voorbereiding op het klassieke voorjaar van Wout van Aert. "Met een beperkter crossprogramma (en geen WK) willen we ervoor zorgen dat er geen gaten vallen in Wouts voorbereiding op de klassiekers."