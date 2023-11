Nieuwe rechterhand voor Van Aert? "Ik wil Wout aan een Monument helpen"

Wout van Aert wil ook in 2024 uitpakken in de voorjaarsklassiekers. Het is uitkijken wie hem daarbij zal bijstaan.

Wout van Aert kon de voorbije jaren vooral rekenen op de ondertussen door hartproblemen gestopte Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en de Fransman Christophe Laporte als helpende hand. Al lijken de rollen bij Jumbo Visma niet echt helemaal vast te liggen. Het is dan ook uitkijken wie de echte rechterhand van Van Aert zal worden in 2024. In een interview met La Dernière Heure lijkt de Sloveen Jan Tratnik vooral over die rol te spreken. Hij werd in 2023 binnengehaald door Jumbo Visma, al leek dat toen vooral om zijn landgenoot Primoz Roglic bij te staan. Maar die is ondertussen vertrokken naar BORA-hansgrohe, nadat hij zijn nog twee jaar lopende contract opzegde om bij de Duitse ploeg voluit voor persoonlijk succes in de grote rondes te gaan, iets wat hij bij Jumbo Visma moest delen met andere kopmannen. Volgend jaar wil hij voluit naar de Giro d’Italia. Dit jaar lukte dat niet, omdat hij na een ongeval op training forfait moest geven. “Ik kan niet wachten om er volgend jaar bij te zijn”, klinkt het, maar Tratnik spreekt meteen ook van andere doelen. “Het zou geweldig zijn om Wout van Aert, met wie ik een goede relatie heb, te helpen een Monument te winnen!” Van Aert zou hij heel graag de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam schrijven. Kijken of Tratnik daar een grote rol bij kan spelen.