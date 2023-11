Renner werd ploegleider en ziet groot gevaar bij Soudal-QuickStep

Dries Devenyns stopte enkele weken geleden als renner. Hij heeft ondertussen al een nieuwe job als ploegleider.

Dries Devenyns maakte Patrick Lefevere duidelijk dat hij na het einde van zijn carrière graag in het wielerwereldje wilde blijven. Hij kreeg prompt een contract van één jaar als ploegleider bij Soudal-QuickStep.

Hij volgde bij de UCI meteen de opleiding. “Veel ex-renners die ploegleider willen worden of het diploma op zijn minst achter de hand willen hebben. De cursus opende mijn ogen toch wel wat. Ik heb nog dingen bijgeleerd over een aantal regels in de koers, maar ook over het inschrijven en de registratie. Er komt meer bij kijken dan ik dacht. Het was in die zin zeker een aangename week.”

Het wordt helemaal anders, om nu eigenlijk boven zijn collega’s te staan. “Het is zeker niet aan mij om hen nu te gaan ‘commanderen’. Ik zie het meer als samenwerken en de violen afstemmen. De goeie sfeer tussen het personeel en de renners moet behouden blijven, dat is de essentie. We moeten waken over het DNA van de ploeg.”