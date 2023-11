Sep Vanmarcke spreekt over de grootste dip uit zijn carrière: "Die avond ben ik gecrasht"

Sep Vanmarcke heeft een mooie carrière achter de rug. Toch leek hij er op een bepaald moment de brui aan te geven.

Sep Vanmarcke was niet de man die de grote koersen won, maar hij reed wel meerdere keren het podium van klassiekers en Monumenten.

In 2015 liep het grondig fout, zo laat hij weten in de podcast podcast van De Rode Lantaarn. “Bij mij staat erin gegrift dat ik in de Belgische media de grootste ontgoocheling was van het voorjaar, en dat trok ik mij heel erg aan”, klinkt het.

“In mei moest ik naar Californië, waar ik helemaal geen zin in had. Ook niet in een hoogtestage, Zwitserland en de Tour, maar ik kon mijn jaar rechtzetten in de kasseienrit van de Tour. Daar heb ik alles op alles voor gezet, want het jaar voordien was ik ook heel goed toen Lars Boom won.”

Maar Vanmarcke reed twee keer lek. “Die avond ben ik gecrasht, mentaal. Ik wilde stoppen met koersen, ik kon niets meer goed doen. Het was een soort breekpunt, toen die kasseirit niet lukte.”

“Mijn vriendin Hanne was gekomen, maar ze kon niet blijven vanuit de ploeg. Bram (Tankink) is toen naar de ploegleiding gegaan en heeft gezegd dat hij wel op een andere kamer kon liggen, zodat Hanne op mijn kamer op mij in kon praten. Het was een soort kortsluiting, anders zou ik naar huis gaan.”