Sven Vanthourenhout gaat akkoord met Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Ik vrees ervoor"

Geen Wout van Aert of Tom Pidcock aan de start van het WK veldrijden. En dus is Mathieu van der Poel topfavoriet voor zijn zesde wereldtitel.

Roger De Vlaeminck was bijzonder teleurgesteld over het feit dat Wout van Aert en Tom Pidcock niet aan de start staan van het WK veldrijden in Tabor. "Allez bon, dan is de winnaar bekend, hè", zei De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad.

Hij doelde natuurlijk op Mathieu van der Poel (28). "Honderd procent zeker, want wat overschiet van de concurrentie is tweederangs." Dat laatste wil bondscoach Sven Vanthourenhout niet herhalen, wel dat de kans groot is dat Van der Poel wint.

Niets aan te doen

Is er dan niets te doen aan de Nederlander? "Ik vrees ervoor", zegt de bondscoach bij Wielerflits. Hij stelt dat als Van der Poel aan de start staat, de kansen voor al de rest vrij miniem zijn.

"Mathieu was van de Grote Drie sowieso al de beste, hij is de allerbeste crosser ter wereld." Volgens Vanthourenhout komen Van Aert en Pidcock nog enigszins in de buurt. "Maar wat ga je nu tegen hem doen?"