Topstrijd bij vrouwen in Kortrijk: Puck Pieterse zegt hoeveel druk ze voelt

De X2O Badkamers Trofee is dit weekend aan haar tweede manche van het seizoen toe: de CAPS Urban Cross in Kortrijk.

De wedstrijd bij de vrouwen wordt er eentje om op de eerste rij met je voeten in de modder te springen. Met Fem van Empel, Puck Pieterse en Lucinda Brand duiken voor het eerst deze drie toppers samen het veld in.

Voor het eerst dit seizoen verschijnt de top drie van het WK veldrijden in Hoogerheide samen aan de start. Wereld- en Europees kampioene Fem van Empel maakt haar comeback na een pauze na haar Europese titel in Pontchâteau.

Voor het eerst sinds de wereldbekerwedstrijd in Waterloo zal ze de strijd aangaan met haar land- en leeftijdsgenote Puck Pieterse. Ook Lucinda Brand - die na blessureleed terug naar het beste vorm toegroeit - wil zich maar al te graag in de strijd om de zege laten gelden. Spektakel verzekerd.

Puck Pieterse, die vorig weekend in Troyes aan haar veldritseizoen begon, hoopt alvast op een mooie strijd. “Zowel Fem als ik hebben nog nooit in Kortrijk gereden. Voor allebei is het dus een stap in het onbekende, maar door de aard van de cross verwacht ik dat alles dicht bij elkaar zal liggen en we een spannende wedstrijd zullen krijgen”, klinkt het bij Pieterse.

In de wereldbekermanche in Troyes moest Pieterse nog het onderspit delven tegen Ceylin del Carmen Alvarado. “Ik had uiteraard heel graag willen winnen, maar botste gewoon op een heel goede Ceylin. Na slechts 2,5 week trainen is het ook niet zo gek dat nog niet alles op zijn plaats viel en misschien is dat niet slecht dat het niet meteen een gewonnen zaak is als ik naar de cross ga. Dat zijn momenten waar je veel uit kan leren, ook tactisch. Het zorgt ook voor extra motivatie.”

Haar MTB-zomer - Pieterse werd Europees kampioene en pakte zilver en brons op het WK - heeft de 21-jarige Nederlandse een extra vertrouwensboost gegeven. “Afgelopen zomer heb ik mezelf toch verbaasd. In de cross wist ik dat ik goed voor de dag kon komen, de mountainbike was voor mij nog een grote ontdekkingstocht. In het veld heb ik nu dan ook niet het gevoel er extra druk is. Het was vorig jaar al heel vet dat ik me in iedere wedstrijd heb kunnen tonen. Het zal dan ook niet eenvoudig zijn om even goed te doen, maar dat brengt geen extra druk met zich mee. Bevestigen? Dat heb ik voor mezelf al gedaan op de mountainbike. Als je daar bergop geen vermogen kan trappen, dan kan je gewoon niet mee.”