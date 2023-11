Belgisch toptalent maakt duidelijk statement over Lotte Kopecky

Fleur Moors maakt in de Wereldbeker van Dublin haar comeback in het veld. Na een val tijdens de verkenning in Beringen scheurde ze haar nier.

Fleur Moors moet nog altijd haar eerste wedstrijd rijden in het veld in het nieuwe seizoen. Op de luchthaven, op weg naar Waterloo, plaste Moors plots bloed waardoor ze zich meteen liet onderzoeken. Sindsdien herstelde ze van haar gescheurde nier. "Nu voel ik me goed. Ik ben blij dat ik weer kan starten", zegt ze over haar rentree van komende zondag in de Wereldbeker van Dublin bij Sporza. "Er is nog wel een beetje werk aan de winkel, vooral qua explosiviteit. Maar het zit oké. We zien wel wat de eerste cross geeft." Sanne Cant en Lotte Kopecky Moors is eerstejaars belofte en moet vooral bij de profs rijden, daarom zijn uitslagen dit jaar nog niet van veel belang. Op het BK kan ze wel proberen om Sanne Cant na 14 titels op rij. Na haar bronzen medaille op het WK op de weg en haar Europese titel op de weg wordt Moors al de nieuwe Lotte Kopecky genoemd. Al is dat nog erg voorbarig, vindt ze. "Die vergelijking hoor ik niet graag, maar ze is wel logisch. Haar evenaren zou iets heel groots zijn, maar de kans is klein. Ik probeer het te doen op de manier van Fleur."