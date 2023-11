Lars van der Haar geeft de bizarre reden waarom hij niet meerijdt op Wereldbeker in Dublin

De Wereldbekermanche in Dublin moet het zonder Lars van der Haar doen. De Nederlander reist niet af naar Ierland.

Eli Iserbyt maalt er alvast niet om, maar Lars van der Haar laat de Wereldbekermanche in Dublin aan zich voorbijgaan en pakt zo geen punten.

De discussie over de kalender van de cross en het belang van de Wereldbeker woedt nog altijd in alle hevigheid. Ook Van der Haar doet zijn zegje.

“Met acht of negen Wereldbekers lijkt het mij prima, er moet gekeken worden naar een betere kalender. Maar dat is slechts mijn mening. Er zijn ook andere meningen en zo moeten we er samen iets van maken”, klinkt het bij GCN.

De reden waarom hij niet naar Dublin trekt is bizar te noemen. “We hebben gekeken, maar uiteindelijk was ik vooral niet blij met de manier waarop ik het zou moeten doen. Mijn ouders zouden dan met twee fietsen al naar Dublin moeten, waardoor ik Kortrijk zou rijden met twee fietsen.”

In Kortrijk wordt zaterdag een manche van de X2O Badkamer Trofee gereden. “Uiteindelijk doe je dan beide wedstrijden half en als het dan modderig is, wat het waarschijnlijk wordt, heb je niet genoeg aan twee fietsen.”