Eddy Merckx kijkt terug op pijnlijk moment: "Erg was dat"

Eddy Merckx is al jaren vaste klant bij thuiswedstrijden van voetbalclub Anderlecht. Maar hij supporterde vroeger wel voor een andere ploeg.

In de jaren 70 van de vorige eeuw zetelde Eddy Merckx in het bestuur van de Brusselse voetbalclub RWDM. In de winter trainde hij zelfs mee met onder meer Johan Boskamp om zijn conditie te onderhouden.

Dat was vooral in de winter van 1976. Merckx was op zijn retour, maar wilde zich toch nog eens klaarstomen voor de Tour van 1977 en deed dat dus bij voetbalclub RWDM. Maar de liefde bekoelde daarna snel.

"RWDM bleef mijn ploeg, tot mijn kameraad meester Jean Gooris er werd buitengezet", zegt Merckx bij Het Nieuwsblad. "Erg was dat. Sindsdien ben ik nooit meer terug naar RWDM gegaan."

Anderlecht-supporter geworden

Merckx ging daarna geregeld meespelen met de veteranen van Anderlecht, samen met Paul Van Himst. In 1982 werd Van Himst dan trainer bij Anderlecht en voorzitter Constant Vanden Stock nodigt Merckx uit voor een verplaatsing naar Finland.

De Finse delegatie nodigde Anderlecht na het avondmaal uit voor een traditioneel bezoek aan de sauna. "Michel Verschueren en ikzelf zijn daarna nog in een ijskoud meertje gesprongen. In onze blote, ja. Mooie anekdote, hé", zegt Merckx nog.

De liefde voor Anderlecht is daarna nooit meer bekoeld bij Merckx en zijn hij en Van Himst de laatste jaren ook vaste klanten in de tribune van Anderlecht.

Merckx en Van Himst in 1982