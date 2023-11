Ploeg van Michael Vanthourenhout komt met eerste update na valpartij

Pech blijft Michael Vanthourenhout maar achtervolgen. De Europese kampioen kwam zwaar ten val in Kortrijk.

Michael Vanthourenhout kent een seizoen met hoogtes en laagtes. Het begon allemaal met ziekte in de Verenigde Staten waardoor Vanthourenhout enkele mindere resultaten neerzette in oktober. Maar op het EK was Vanthourenhout wel de beste.

In Kortrijk leek Vanthourenhout eindelijk zijn vorm van het EK terug te hebben gevonden na opnieuw wat pech. In de laatste ronde reed hij weg en Vanthourenhout leek op weg naar de zege toen het misliep.

Onderzoek in ziekenhuis

In een afdalend stuk ging de Europese kampioen tegen de grond en greep hij meteen naar zijn schouder. Aan Sporza bevestigde Pauwels Sauzen-Bingoal dat Vanthourenhout voor onderzoek naar het AZ Groeninge werd gebracht voor onderzoek.

De kans dat de Europese kampioen zondag aan de start komt in de Wereldbeker van Dublin is dan ook klein. Vanthourenhout zou samen met Iserbyt om 20u vanuit Zaventem naar Dublin vliegen, maar dat halen wordt al moeilijk.