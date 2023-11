Revelatie bevestigt opnieuw, maar geeft wel toe: "Ik voelde me even een idioot"

De Brit Cameron Mason kon in Kortrijk opnieuw op het podium klimmen. Maar de Britse kampioen maakte ook een fout.

Mason was net als Iserbyt slecht gestart in Kortrijk, maar kon profiteren van het ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal om weer in koers te komen. "Dat hielp me inderdaad naar voren, maar Lars (van der Haar, nvdr.) is heel ervaren en trapt niet in zulke vallen."

Toen ze met vier op kop kwamen viel Mason zelfs aan. "Maar ik ging meteen tegen de grond. Toen voelde ik me wel even een idioot", lachte Mason. "Vallen hoort nu eenmaal bij de sport en het was een moeilijke passage.

"Tijdens de laatste ronde ging ik honderd procent mijn kans, maar ik zakte er wel wat door", zei Mason nog. Hij moest zijn tweede plek nog afgeven aan Nederlands kampioen Lars van der Haar.

Nieuwe bevestiging

Voor Mason is de derde plaats in Kortrijk, na zijn bronzen medaille op het EK in Pontchâteau, een nieuwe bevestiging. "Het geeft heel veel vertrouwen, want met het podium toon ik vandaag alweer welk niveau ik tegenwoordig haal. Dit is opnieuw een stap in de goede richting."

Zondag rijdt Mason ook in Dublin. "Er zullen thuissupporters zijn, niet alleen Engelse, maar ook Ierse fans, die ook zeer leuk zijn. Mijn ouders zijn al ter plaatse dus ik vertrek al zo meteen naar daar."