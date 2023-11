Bondscoach staat voor aartsmoeilijke opdracht: 'Deze 16 Belgen maken kans op de Olympische Spelen'

Bondscoach Sven Vanthourenhout staat voor een moeilijke puzzel wat de Olympische Spelen betreft. Over acht maanden staat de Olympische tijdrit op het programma.

Voor die Olympische tijdrit mag Vanthourenhout twee renners selecteren. Het is geen geheim dat Wout van Aert en Remco Evenepoel daar aan de start zullen staan voor België. Maar dan volgt de moeilijkste keuze.

Want België mag vier renners aan de start brengen in de Olympische wegrit. En de twee renners die de tijdrit rijden, moeten ook de wegrit rijden. Naast Van Aert en Evenepoel mag de bondscoach dus maar twee renners selecteren.

Twee scenario's

Volgens de bondscoach zijn er dan ook twee scenario's mogelijk. "In mijn ogen is het simpel. Ofwel ga je met vier potentiële medaillekandidaten, allemaal in een beschermende rol. Ofwel zetten we twee luxeknechten bij Wout en Remco", zegt hij bij Wielerflits.

De bondscoach heeft een longlist van zestien renners gemaakt die kans maken op een selectie voor de Spelen. Onder meer sprinters Arnaud De Lie en Jasper Philipsen solliciteerden al voor een plekje. "Ze kunnen potentieel voor medailles gaan, dus is het logisch dat ik met hen rekening houd."

Belgische longlist Olympische Spelen