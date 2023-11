Lars van der Haar heel erg duidelijk over slinkse maneuvers van Iserbyt en Vanthourenhout

In de cross van Kortrijk kreeg Lars van der Haar af te rekenen met het tactische spel van Pauwels Sauzen-Bingoal. De Nederlander denkt er het zijne van.

Van der Haar kwam in de X2O Badkamer Trofee in de greep te zitten van ploegmaten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Zij probeerden de Nederlander in bepaalde bochten wat op te houden. Ideaal ploegspel van de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal.

“Het is frustrerend, zeker als ze allebei goed zijn”, zegt Lars van der Haar aan Indeleiderstrui. “Het beïnvloedt uiteindelijk ook die laatste ronde, waarin je misschien niet helemaal kan laten zien wat je kan en de uitslag krijgt die je hoopt.”

De Nederlandse kampioen ziet het natuurlijk liever anders, maar een groot drama wil hij er niet van maken. “Maar wat moet je ervan zeggen? Er is niks gebeurd, ik ben niet in de hekken gereden en ik kwam er zelf ook gewoon niet altijd makkelijk doorheen.”

Een tactiek die hij evengoed zou toepassen als de kans zich voordoet, zo is Van der Haar duidelijk. “Bij Baloise Trek Lions doen we dit andersom ook. Als ik in leidende positie rijd, zou ik het ook fijn vinden als een ploegmaat van mij zoiets doet. Het is wat het is.”