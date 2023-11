Nathan Van Hooydonck beleeft "pijnlijk" moment bij Jumbo Visma

Nathan Van Hooydonck stopte dit seizoen als profwielrenner. Hartproblemen zorgden ervoor dat hij zijn carrière niet verder kan zetten.

Nathan Van Hooydonck had een zwaar verkeersongeval. Achteraf werd duidelijk dat hartproblemen de oorzaak waren. Dokters kwamen met het vreselijke verdict: professioneel koersen was niet meer mogelijk.

Bij Jumbo Visma hielden ze vorige week de jaarlijkse teamdagen richting volgend seizoen en ook Nathan Van Hooydonck was van de partij.

“Dat is heel leuk om iedereen terug te zien, maar ook heel confronterend en pijnlijk”, vertelt Van Hooydonck in de podcast Rode Lantaarn. “Het gaat telkens over volgend jaar. Niemand hoort het, maar ik hoor het wel. Dan zeggen ze: renners zijn terug beginnen te trainen, volgende maand gaan de renners op stage. Maar dat ben ik niet meer.”

Van Hooydonck kreeg naar eigen zeggen een goede begeleiding door het team. “Er zijn heel veel mensen die dan naar mij toekomen en begrip tonen voor de situatie. En hoe dat ik het begrepen heb, is dat als ik volgend jaar toch aan Merijn Zeeman vraag of ik ploegleider mag worden, dat hij mij dan toch nog de kans zou willen geven. Dus het is een lieve ploeg.”