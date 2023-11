Nathan Van Hooydonck spreekt klare taal over vertrek van Primoz Roglic

Jumbo Visma zag dit jaar Nathan Van Hooydonck noodgedwongen stoppen met koersen. Het team verloor ook Primoz Roglic die zijn contract opzegde.

Primoz Roglic had nog een contract voor de komende twee jaar bij Jumbo Visma, maar de Sloveen koos om voor een ander avontuur te gaan bij BORA-hansgrohe.

Roglic liet al tijdens de Vuelta zijn ongenoegen merken over het feit dat hij niet voor de overwinning kon of mocht rijden. Toen ook nog eens de fusiegeruchten met Soudal-QuickStep opdoken, koos de Sloveen eieren voor zijn geld.

Hij liet zijn contract bij Jumbo Visma afkopen en rijdt de komende jaren voor de Duitse wielerploeg BORA-hansgrohe waar hij voluit als kopman zal uitgespeeld worden in de grote rondes.

“Ik zou het geen aderlating noemen, maar het is een serieus verlies voor de ploeg”, vertelt Nathan Van Hooydonck over het vertrek van Primoz Roglic in de podcast de Rode Lantaarn.

“Hij gaat ook naar een goede ploeg hè! Primoz is een van de beste renners ter wereld. Bij Arkèa-Samsic had hij geen concurrentie geweest voor Jonas, die kunnen hem niet faciliteren. Maar BORA-hansgrohe is een goede ploeg met een goede begeleidingsstaf.”