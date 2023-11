Nu al strijden voor Olympisch zilver? Bondscoach ziet het slecht in voor Evenepoel en Van Aert

Over acht maanden staat de Olympische tijdrit op het programma. België heeft twee kanshebbers, maar toch is er één grote favoriet voor de bondscoach.

Met Remco Evenepoel en Wout van Aert heeft België twee kanshebbers om een medaille in de Olympische tijdrit. Van Aert is de huidige Belgische kampioen, Evenepoel is de wereldkampioen in het tijdrijden.

Maar de Belgen hebben ook enkele nadelen. Evenepoel rijdt de Tour, de Olympische tijdrit wordt zes dagen na de slottijdrit in Nice gereden. Van Aert won de afgelopen twee jaar 'maar' twee tijdritten op internationaal niveau.

Joshua Tarling

Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet dan ook één grote uitdager voor de twee Belgen. "Ik denk dat Tarling de gevaarlijkste tegenstander zal worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. De Brit werd dit jaar Brits en Europees kampioen.

"Als je ziet welke stappen hij gezet heeft en hoe ze in Groot-Brittannië de focus enorm op de Spelen leggen, dan gaan we er niet omheen kunnen dat Tarling de grote favoriet is." Tarling rijdt de Tour in 2024 zeker niet.