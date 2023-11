Ploegmaat van Van der Poel haalt anekdote boven over WK in Glasgow: "Hij speelde een beetje mee"

Mathieu van der Poel werd in Glasgow voor het eerst wereldkampioen op de weg. Een van zijn ploegmaats van toen blikt terug naar die dag.

Het WK in Glasgow werd een van de spannendste van de afgelopen jaren. Een kopgroep met Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen streed voor de zege in de straten van Glasgow.

Mathieu van der Poel trok uiteindelijk aan het langste eind. Achteraf trok hij nog met enkele ploegmaten de stad in. Jan Maas (Jayco AlUla) vertelt erover bij Wieler Revue. "Grappig genoeg wordt er dan amper over wielrennen gepraat."

"Natuurlijk, tijdens het avondeten wel, maar in de stad niet. Er werd eens een grapje gemaakt als Mathieu niet herkend werd. Dan zeiden we dat hij wereldkampioen wielrennen was geworden en zag je mensen kijken met een blik van: oké, het zal wel."

Taxichauffeur herkende Van der Poel niet

"In de taxi was ook grappig. Ik zat met Mathieu en zijn vriendin Roxanne in de taxi. De chauffeur vroeg of we die dag nog iets gedaan hadden. Ik reageerde dat we naar het WK waren geweest."

"Mathieu speelde een beetje mee. Hij zei dat het wel heel druk was in de stad door dat wielerevenement. Die vrouw had oprecht geen idee dat de wereldkampioen in haar auto zat."