Sven Nys was helemaal niet verbaasd: "We wisten het allemaal wel al"

Baloise Trek Lions zit dit seizoen al aan zeven zeges in de klassementscrossen. Daarmee is het het beste team van het moment.

Thibau Nys en Pim Ronhaar won elk al twee crossen in een klassement, terwijl Van der Haar, Nieuwenhuis en Brand elk één keer wonnen. Geen enkel team deed beter. Pauwels Sauzen-Bingoal staat met Eli Iserbyt (5) en Michael Vanthourenhout (1) op zes.

Sven Nys had er nog niet echt over nagedacht. "Ik ben niet zo bewust bezig met die cijfers", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Met Brand en Ronhaar won zijn team zondag twee keer, zaterdag werden Van der Haar en Brand tweede.

Pim Ronhaar

Vooral Pim Ronhaar is misschien een verrassing voor de buitenwereld. De Nederlander won naast Dendermonde nu ook in Dublin. Maar voor Sven Nys is die verrassing echter niet zo groot. "Van Pim wisten we allemaal dat hij een groot talent is."

Nys wijst op de zevende plaats van Ronhaar in Dublin vorig jaar. "Thibau is een jaar jonger en wordt nu op zijn beurt zevende. Maar omdat Pim wint, kijkt niemand naar Thibau. Ik heb vier mannen in mijn ploeg die elkaars niveau benaderen en daarom ook elkaar naar een hoger niveau tillen."