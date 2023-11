Sven Vanthourenhout hakt nu al knopen door voor wie koerst op Olympische Spelen

Binnen acht maanden al wordt de olympische tijdrit in Parijs gereden. Sven Vanthourenhout staat voor een moeilijke opdracht, want hij mag maar vier renners meenemen.

De Olympische Spelen voorzien maar een team van maximaal vier renners voor de wegrit. Twee van die renners moeten ook de tijdrit rijden. Geen gemakkelijke opdracht voor bondscoach Sven Vanthourenhout die de vier namen moet vastleggen.

Al lijkt er voor de tijdrit niet veel discussie te zijn en is die knoop al doorgehakt. “We gaan niet onnozel doen. Als Remco en Wout gezond blijven en heelhuids door de maanden juni en juli geraken, dan komen zij sowieso in aanmerking voor een medaille in de tijdrit”, vertelt de bondscoach aan Het Nieuwsblad.

“Ze hebben allebei al laten zien dat ze elk terrein aankunnen, zeker Remco kan zowel een snelle als een pittige tijdrit tot een goed einde brengen. Voor Wout is dit parcours ook gunstig. Ze hebben ook al allebei hun ambitie uitgesproken. Op dat vlak is de keuze als Belgische bondscoach niet zo moeilijk.”

Vier kopmannen

Dat zou wel eens kunnen betekenen dat België met vier kopmannen naar Parijs trekt voor de wegrit. Arnaud De Lie en Jasper Philipsen toonden al de nodige interesse, maar over wie naast Van Aert en Evenepoel de wegrit zal rijden, daarover wil Vanthourenhout zich nog niet uitspreken.

“Vanuit het BOIC en de federatie ligt de nadruk wel op het criterium renners met medaillekansen. Dat primeert. Voorlopig is er een longlist van vijftien renners en eind juni zullen we de definitieve selectie bekendmaken, maar het spreekt voor zich dat ik de renners zelf al wat eerder informeer”, besluit de bondscoach.