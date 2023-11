🎥 Mathieu van der Poel pakt in Spanje uit met alweer een nieuwe look

Mathieu van der Poel bereidt zich in Spanje voor op het nieuwe wielerseizoen. En de Nederlander lijkt alweer voor een nieuwe look te hebben gekozen.

Op 22 december zien we Mathieu van der Poel opnieuw in het veld in Mol. De Nederlandse wereldkampioen rijdt in totaal dertien crossen en sluit af op het WK veldrijden in Tabor, waar hij voor de zesde keer wereldkampioen kan worden.

Samen met de Australische profrenner Freddy Ovett en de Nederlander Luke Verburg stoomt Van der Poel zich klaar voor op het nieuwe seizoen. En Van der Poel lijkt zich ook weer een nieuwe coupe te hebben aangemeten.

Terwijl hij tijdens het WK in Glasgow nog met kort haar op het podium verscheen, lijkt hij nu weer voor een wat langer kapsel te hebben gekozen. Of hij de wereldkampioen is al even niet meer naar de kapper geweest, dat kan ook natuurlijk.