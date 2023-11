🎥 Wellens begrijpt verhaal Van der Haar over Iserbyt en Vanthourenhout niet: "Komaan, man"

Eli Iserbyt won zaterdag in Kortrijk na een thriller. Pauwels Sauzen-Bingoal speelde daarbij het ploegenspel en zette Lars van der Haar in de tang.

Eli Iserbyt probeerde Lars van der Haar in de bochten vast te zetten om zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout te laten wegrijden. Maar de Nederlandse kampioen maakte daar achteraf geen probleem van.

"Het is bij ons ook al gebeurd. Daar gaan we niet moeilijk over doen", zei Van der Haar bij In de Leiderstrui. "Natuurlijk zie ik het voor mezelf graag anders omdat ik hier graag win. Maar ja, het hoort er een beetje bij."

Meer animo

Bart Wellens begreep niets van de uitleg: "Komaan, man. Ga er toch tegen in. Laat dat een beetje koken en borrelen. Volgende week babbelen ze daar nog eens over. Je moet wel geen ruzie maken, maar toch", zei Wellens in de podcast LAMBERT & ALBERT.

Wellens verwijst onder meer naar Niels Albert, die tijdens zijn carrière wel eens wat gedurfde uitspraken durfde doen. "Hij had soms van die uitspraken waarvan je dacht: 'Wat zegt hij nu?', maar het was er dikwijls wel boenk op. En dat was goed."

Volgens Niels Albert is het ook allemaal relatief. "Met Bart heb ik nooit een discussie gehad over uitspraken die we gedaan hebben of dingen in de cross. We zullen op elkaar weleens geroepen hebben, maar uiteindelijk. Nu zitten we hier ook samen."