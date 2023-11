Bart Wellens raakt gevoelige snaar bij Niels Albert: "Toen was ik echt lastig en kwaad"

Niels Albert werd in zijn carrière meermaals wereldkampioen en ook één keer Belgisch kampioen. Maar er had ook een tweede Belgische titel op zijn palmares kunnen staan.

Niels Albert moest door hartproblemen al in 2014 een punt zetten achter zijn carrière. Met een wereldtitel in 2009 en 2012 en een Belgische titel in 2011. Maar ook in 2008 kon Albert dus al eens Belgisch kampioen geworden zijn.

Daar herinnerde Bart Wellens hem aan bij LAMBERT & ALBERT aan. Albert reed lek in Hofstade en werd uiteindelijk derde op vier seconden van Sven Nys, die voor de vijfde keer Belgisch kampioen werd. Wellens werd op twee seconden tweede.

Gemiste kans

"Als snotneus kwam hij ons daar eigenlijk kloppen", zei Wellens. Albert was toen 22 jaar, Nys was 32 en Wellens 30. Maar bij Albert zit die gemiste titel duidelijk nog diep. "Als ik daar aan terugdenk. Toen was ik echt lastig en kwaad."

"Ik weet het nog goed, het was mijn eerste kampioenschap bij de profs. Ik reed met Sven weg en raakte niet uit mijn klikpedaal bij de zandbak. Rijd ik met mijn voorwiel op een betonnen trap en stond ik lek. Uiteindelijk sprinten we nog, maar ik was echt kwaad. Dat is het leven."