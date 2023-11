Bondscoach Sven Vanthourenhout geeft zijn mening over Giro-deelname van Wout van Aert

Wout van Aert zal naar alle waarschijnlijkheid de Giro rijden in 2024. Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet het graag gebeuren.

Wout van Aert gooit het roer wat om in 2024. Hij koos er al voor om een beperkt programma in de cross te rijden en zal ook een aantal klassiekers schrappen op zijn kalender. Onder meer Milaan-San Remo, de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem zou hij schrappen.

En dat allemaal om niet uitgeblust aan de start van de Giro te staan begin mei. Dat Van Aert die Giro zal rijden, wordt met de dag groter. Want ook de Olympische Spelen in Parijs zitten duidelijk in zijn achterhoofd.

Andere voorbereiding

"Wout heeft zijn ambities voor de Spelen al duidelijk uitgesproken", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Sporza. "Met zijn omkadering hebben we daar ook al een gesprek over gehad."

Hoe de weg van Van Aert naar de Giro zal verlopen, is nog niet duidelijk, stelt Vanthourenhout. "Het ligt nog altijd niet officieel vast. Het ziet ernaar uit dat het de Giro wordt in plaats van de Tour en ik denk dat het voor hem niet slecht zou uitkomen."

"Het is een andere voorbereiding dan hij al eens gedaan heeft richting de Spelen in Tokio. Maar die zal daarom niet minder succesvol zijn." In Tokio werd Van Aert in 2021 zesde in de tijdrit en tweede in wegrit op de Olympische Spelen.