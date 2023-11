Eli Iserbyt heeft geweldige reactie klaar na tegenvallende crosstraining van Wout van Aert

Wout van Aert heeft zijn eerste training op de crossfiets erop zitten. Het deed opnieuw zijn ogen openen, maar Eli Iserbyt roept hem toch op om dat niet te veel te doen.

Volgende week zaterdag, op 9 december, staat Wout van Aert voor het eerste aan de start van een veldrit. Essen krijgt de primeur, daarna is het wachten tot 22 december in Mol. Daar zal ook Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start staan.

De eerste cross van Van Aert nadert dus met rasse schreden en dus moet er ook opnieuw getraind worden in het veld. Dat deed Van Aert dinsdag voor het eerst in en rond Herentals met een toch van iets minder dan 70 kilometer.

Maar dat viel blijkbaar niet zo goed mee. Op Strava schreef Van Aert namelijk: 'Jaarlijkse wake-upcall'. Eli Iserbyt was meteen bij de pinken om te antwoorden op Van Aert: "Niet te wakker worden a.u.b.", schreef de leider in de Wereldbeker.

In Essen zal Iserbyt Van Aert al niet tegenkomen, hij rijdt de dag erna in Val di Sole de zevende manche van de Wereldbeker. En ook in Mol is Iserbyt er wellicht niet bij, omdat die niet tot een klassement behoort. In Antwerpen (23/12) neemt Iserbyt wel de handschoen op.