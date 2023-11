Ex-Belgisch kampioen wijst naar Van der Poel en Philipsen voor vertrek bij Alpecin-Deceuninck

Dries De Bondt (32) verlaat na vijf jaar het kamp van Alpecin-Deceuninck en trekt naar het Franse Decathlon-AG2R. Daar wil hij vooral zijn eigen kans gaan.

Dries De Bondt moet niet vertrekken bij Alpecin-Deceuninck, maar toen een goed voorstel van Decathlon-AG2R binnenkwam is hij ermee naar de broers Roodhooft gestapt. Die konden die financiële voorwaarden niet bieden.

Maar De Bondt vertrekt ook om sportieve redenen. "Ik voelde wel dat het voor mij steeds lastiger werd om er veel vrijheid te krijgen. Mijn eigen ding doen zat er minder vaak in als we met Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen aan de start stonden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De ex-Belgische kampioen heeft nog te veel ambitie om luxeknecht te zijn en grijpt nu zijn kans bij Decathlon-AG2R om voor zichzelf te rijden. "Die adrenaline die je alleen voelt als je mee de finale van een wedstrijd kan koersen, daar snak ik nog altijd naar. Ik heb er ook de capaciteiten voor."

Ronde van Vlaanderen

De Bondt zal bij het Franse WorldTour-team uitgespeeld worden samen met Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf en Fransman Pierre Gautherat. En bij Decathlon-AG2R krijgt De Bondt ook zijn kansen in de grote wedstrijden.

"Als ik voor eigen rekening mocht rijden, was dat vaak in minder aantrekkelijke koersen." Zo reed hij dit jaar in het weekend van de Ronde van Vlaanderen de Volta Limburg Classic. Dat wordt vanaf volgend jaar dus anders.