Ex-renner is fan van Wout Van Aert: "Heb het lastiger met dien Hollander"

De rivaliteit tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaat al heel ver terug. En dus zijn er altijd voor- en tegenstanders.

Al van bij de jeugd in het veldrijden komen Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar tegen. De Nederlander trok de laatste jaren vaak aan het langste eind, zoals in de Ronde van Vlaanderen 2020 of het WK in Glasgow.

Maar ook Van Aert kon Van der Poel kloppen, zoals in de E3 Saxo Classic. Ex-renner Frans Mintjens (77) sprak zich uit als fan van Wout van Aert. "Formidabele coureur", zegt de ex-ploegmaat van Eddy Merckx bij Gazet van Antwerpen.

Voor Mathieu van der Poel heeft Mintjens het dan weer minder. "Ik heb het lastiger met dien Hollander. Mathieu van der Poel, ja. Maar dat komt vooral omdat ik nog tegen zijn vader gekoerst heb. Een speciale kerel, Adrie", zegt Mintjens nog.

Duels Van Aert-Van der Poel

Binnenkort zien we Van Aert en Van der Poel weer tegen elkaar strijden in het veld. In Mol (22/12), Antwerpen (23/12), Asper-Gavere (26/12), Hulst (30/12), Baal (01/01) en Koksijde (04/01) staan er duels op het programma.