Ex-renner komt terug op controversieel moment Van Aert: "Een grote coureur doet zoiets niet"

Het weggeven van de zege in Gent-Wevelgem door Wout van Aert blijft maar voor beroering zorgen. Onder meer ex-renner Frans Mintjens komt er nog eens op terug.

Wout van Aert kreeg veel lof voor wat hij deed in Gent-Wevelgem, door de zege te schenken aan zijn Franse ploegmaat Christophe Laporte. Maar Van Aert kreeg ook heel wat kritiek van heel wat oud-wielrenners.

Onder meer José De Cauwer was er kritisch over. "Dat zou ik sowieso niet doen, daar heb ik het al meermaals over gehad", zei De Cauwer bij Het Nieuwsblad. Ook ex-renner Frans Mintjens (77) kwam er nog eens op terug.

Mintjens, die jarenlang in de ploeg bij Eddy Merckx zat, is wel fan van Van Aert. "Wout van Aert, een jongen uit de streek, is mijn favoriet. Ik volg hem al sinds de juniores. Formidabele coureur", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Alleen had hij Gent-Wevelgem nooit mogen weggeven. Een grote coureur doet zoiets niet. Merckx zou daar geen seconde aan gedacht hebben", zegt Mintjens nog. Van Aert antwoordde na Gent-Wevelgem door de E3 Saxo Classic te winnen en de 'ik moet just niks'-quote daarna.