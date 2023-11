Laurens Sweeck is het spuugzat en uit stevig kritiek op de Belgische crossen

Laurens Sweeck greep zondag in Dublin net naast zijn eerste zege van het seizoen. Hij vond er eindelijk nog eens een ouderwets parcours.

Voor de eerste keer dit seizoen deed Laurens Sweeck mee voor de zege in Dublin. Maar een eerdere lekke band zorgde ervoor dat hij de kracht niet meer had in de laatste rechte lijn om nog te sprinten tegen Pim Ronhaar.

Sweeck reed vorig weekend alleen in Dublin en sloeg de cross van Kortrijk over. Hij was ook zeer te spreken over het parcours in Ierland. "Het is een omloop van toen ik de cross heb leren kennen, toen Bart Wellens en Sven Nys nog duels uitvochten", zei Sweeck bij LAMBERT & ALBERT.

Te veel bochten in België

"Daar lag eens geen bocht van 180 graden in", ging Sweeck verder. "Wat op den duur begint mij dat echt wel te storen in België." Sweeck haalt het voorbeeld van Kortrijk aan, een parcours dat in de stad is uitgetekend.

"Ze leggen daar een zandbak in met twee bochten van 180 graden. Dat is geen cross meer, het is een veldloop die je begint te organiseren. Je kunt daar niet rijden, je moet lopen. Daar moet je niets voor kunnen", zei Sweeck nog.