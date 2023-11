Moet Patrick Lefevere vrezen? Leegloop van jong talent dreigt

Nog meer dan dit jaar zet Soudal Quick-Step in 2024 op jonge renners. De jonge Belgen Gil Gelders (20), William Junior Lecerf (21) en Warre Vangheluwe (22) komen over van het opleidingsteam.

Daarnaast werden de Fransman Paul Magnier (19) en de Amerikaan Luke Lamperti (20) maken de overstap van Trinity. De Fransman Antoine Huby (22) maakt de overstap van Vendée U en de Slowaak Martin Svrček (20) is er al sinds dit jaar.

Maar met het oog op de toekomst zal Soudal Quick-Step ook zijn jonge talenten aan boord moeten proberen houden. Daarvoor ging het een samenwerking aan met juniorenploeg Acrog - Balen BC Junior, waar ook Remco Evenepoel een tijdje reed.

Maar onder meer Sente Sentjens (18) tekende al een contract bij Alpecin-Deceuninck. De Nederlander Senna Remijn (17) en de Belg Axel Van Den Broek (17) lijken echter ook te vertrekken. Beide zijn ook actief in het veld.

Van Den Broek werd gespot in een video bij Intermarche-Circus-Wanty en lijkt dus daar zijn toekomst verder te zetten. Remijn wil het crossen blijven combineren met de weg en noemde daarbij Jumbo-Visma, Intermarché-Circus-Wanty en Alpecin-Deceuninck als ideale ploegen.

First group training for 2024 in the cobbles of Flanders 🤩



🎥 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/hUj1bkb4bE