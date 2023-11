Niels Albert gelooft Thibau Nys niet: "Zo erg was het ook niet"

Thibau Nys stak in Dublin een hand uit naar de zege, maar zakte op het einde nog terug. Dat hij last had van zijn rug, gelooft Niels Albert niet echt.

In de eerste ronden trok Thibau Nys stevig door, net zoals hij deed op de Koppenberg. Hij probeerde de koers al snel in een definitieve plooi te leggen, maar zakte op het einde nog weg. Hij werd uiteindelijk nog zesde. Rugpijn Nys gaf aan dat hij last had van zijn rug. "Dat is nieuw voor mij. Ik kan me vergissen, maar ik ken Thibau Nys niet als iemand die uitvluchten zoekt", zegt Niels Albert bij HLN. Albert vraagt zich ook af wat die rugpijn dan uiteindelijk was. Albert verwijst onder meer naar Bart Wellens, die door rugpijn op het einde van zijn carrière niet meer zijn niveau haalde. En Wellens moest zich na zijn carrière ook laten opereren aan zijn rug. "Zo erg was het ook niet, wanneer je zoals Thibau zesde eindigt in Dublin", zegt Albert nog. Volgens Albert zit Nys gewoon in een mindere periode nadat hij drie keer won. En sindsdien zijn de verwachtingen ook veel hoger geworden. "En dat is terecht", vindt Albert. Omdat Nys gewoon de kwaliteiten heeft om het te maken.