Niels Albert wijst Sven Nys terecht over Thibau Nys: "Dat is geen bezwaar"

Thibau Nys (21) won al drie keer dit seizoen en de verwachtingen stijgen ook. Terecht volgens Niels Albert.

Met zijn overwinningen in Beringen, Waterloo en in de Koppenbergcross stegen de verwachtingen heel snel over Thibau Nys. Maar daarna kon hij die niet meer echt waarmaken. Er was een opgave op het EK en in Niel werd hij 27ste.

De laatste twee weken doet Nys het weer wat beter met een zevende plaats in Troyes en een zesde plaats in Dublin. Maar echt tot in de laatste ronde meedoen voor de overwinning lukte niet meer sinds de Koppenberg op 1 november.

Leeftijd geen excuus

Vader Sven Nys verwees vaak naar de leeftijd van Thibau voor de pieken en dalen in zijn prestaties. Maar volgens Niels Albert is dat achter geen excuus voor het talent en de moderne wielrenner die Thibau toch al is.

"En dan is leeftijd geen bezwaar. Hij is net 21 geworden. Mathieu van der Poel was al wereldkampioen op die leeftijd. Sven Nys, ikzelf, Stybar, Lars Boom, wij stonden er ook allemaal op die leeftijd", zegt hij bij HLN.

En binnenkort komen Van Aert (9/12) en Van der Poel (22/12) opnieuw meedoen in de cross. Dan zal het voor Nys nog wat moeilijker zijn om te winnen. "Moeilijker dan tegen de renners tegen wie hij nu crosst", stelt Albert nog.