Oliver Naesen onthult waarom hij akkoord ging met loonsverlaging bij Decathlon-AG2R

Oliver Naesen rijdt ook in 2024 in Franse loondienst, bij Decathlon-AG2R La Mondiale. Maar dat doet hij wel in een andere rol en tegen minder loon.

Al sinds 2017 rijdt Oliver Naesen voor het Franse WorldTour-team en zal er ook de komende twee jaar rijden. Er was onder meer interesse van de Belgische ploegen Intermarché-Circus-Wanty en Lotto Dstny. Bij Lotto Dstny wilde vooral Arnaud De Lie Naesen er graag bij. "Ik heb Arnaud daarvoor bedankt. Maar toen was mijn keuze al gemaakt", zegt Naesen bij HLN. En bij Intermarché-Circus-Wanty was het budgettair moeilijk. Minder loon En dus verlengde Naesen zijn contract met twee jaar bij Decathlon-AG2R La Mondiale. Maar wel aan verminderde voorwaarden. "Financieel heb ik een stap terug gezet. Ik krijg nu betaald voor mijn helpersrol in de goede rittenkoersen." Maar toch is het nog altijd een bijzonder goed contract, stelt Naesen. Veel meer dan wat de gemiddelde werkmens krijgt. Daarom ondertekende hij het ook met een big smile, stelde Naesen nog. En er zijn nog persoonlijke ambities. "Voor mezelf zijn de Vlaamse klassiekers erg belangrijk. Daar zijn super veel punten te rapen. Dat wil ik doen." Daarnaast zal Naesen in rittenkoersen dus vooral in een helpersrol rijden. Het is een natuurlijk proces, vindt Naesen.