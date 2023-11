Remco Evenepoel en Lotte Kopecky krijgen stevige concurrentie voor prestigieuze prijs

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky mochten al heel wat prijzen in ontvangst nemen dit jaar. Maar ze maken nog kans om er nog één te winnen.

Remco Evenepoel won dit jaar al de Kristallen Fiets, Lotte Kopecky was naast de winnares in de Kristallen Fiets ook de Flandrien 2023 bij de vrouwen. Bij de mannen ging die prijs naar Jasper Philipsen in plaats van Remco Evenepoel.

Maar Evenepoel en Kopecky maken nog kans op de prijs van Sportman & Sportvrouw van het Jaar. Evenepoel neemt het op tegen Luca Brecel (snooker) en Bart Swing (schaatsen/skeeleren). Evenepoel de prijs al in 2019 en 2022.

Lotte Kopecky krijgt dan weer concurrentie van Loena Hendrickx (kunstschaatsen) en Emma Meesseman (basketbal). Meesseman was in 2020 al eens de beste, Kopecky mocht de prijs nog niet in ontvangst nemen.

Belfote, ploeg, coach en paralympiër

Bij de Belofte van het Jaar moet wielrenner Alec Segaert het opnemen tegen tennisser Alexander Blockx en voetballer Arthur Vermeeren. Bij de Ploeg van het Jaar zijn Antwerp FC (voetbal), de Belgian Cats (basketbal) en de Red Lions (hockey) genomineerd.

De Coach van het Jaar wordt Kenny De Ketele (baanwielrennen), Rachid Meziane (basketbal) of Mark Van Bommel (voetbal). De Paralympiër van het Jaar wordt Maxime Carabin (atletiek), Michèle George (dressuur) of Roger Habsch (atletiek).

Op een gala op 10 december worden de winnaars onthuld. Het zijn de leden van Sportspress.be en ex-laureaten die hun stem uitbrengen.